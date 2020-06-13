Мечтаете научиться рисовать цветными карандашами? Онлайн-уроки рисования от художницы Юлии Омельченко помогут вам освоить рисование в цвете и поднять навык владения карандашами на новый уровень.
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КУРС РЕАЛИСТИЧНОГО РИСОВАНИЯ
Основное направление курса - реалистичное рисование цветными карандашами на белой и тонированной бумаге. Также есть уроки в смешанной технике, с добавлением акварели и маркеров. Курс состоит из 133 видео-уроков и длится суммарно более 200 часов. Вместе с преподавателем вы нарисуете 42 работы на различные темы: от натюрмортов и пейзажей до портретов различных животных, птиц и человека.
Вы научитесь наносить и смешивать пигменты карандашей, работать с цветом и переносить на бумагу бесконечное разнообразие оттенков окружающего мира. Поймёте, как работать со светотенью, контрастом и передать глубину с помощью воздушной перспективы. На уроках вы почерпнёте много новой, полезной информации о приёмах реалистичного рисования, цветных карандашах, а также других арт-материалах и инструментах художника.
БАЗОВЫЙ УРОВЕНЬ
Базовая часть курса подойдёт как более опытным, так и начинающим художникам, которые только открывают для себя цветные карандаши. Понятные и подробные пояснения к каждому этапу работы помогут чувствовать себя уверенно и добиться отличных результатов.
Базовый курс состоит из 63 видео-уроков, на которых вы нарисуете 25 законченных работ цветными карандашами на белой и тонированной бумаге. Каждый месяц вас ждут два новых видео.
СТОИМОСТЬ: 500 рублей / в месяц
ПРОДВИНУТЫЙ УРОВЕНЬ
На Продвинутом уровне поднимаются ещё более сложные темы, осваиваются новые техники и приёмы. Появляется больше портретов крупных животных, различных птиц, насекомых и обитателей подводного мира! Также есть уроки, посвящённые рисованию реалистичных портретов человека. Вы максимально близко познакомитесь с удивительными возможностями цветных карандашей и реалистичного рисования!
Продвинутый уровень курса состоит из 133 видео-уроков (включая все уроки Базового уровня), следуя которым, вы нарисуете 42 работы. Кроме того, каждый месяц уровень пополняется 4-5 новыми видео.
СТОИМОСТЬ: 750 рублей / в месяц
КАК ПРОХОДИТ ОБУЧЕНИЕ?
Все уроки рисования цветными карандашами проводит художница Юлия Омельченко, в удобном формате онлайн-курса. Процесс рисования записывается на профессиональную камеру с хорошим освещением и звуком. Занятия проходят в записи, без ускорения, с подробными пояснениями к каждому шагу и этапу создания рисунка. Вы можете в любой момент поставить видео на паузу и вернуться к обучению в удобное для вас время или пересмотреть необходимый вам отрывок.
В процессе обучения вы окунётесь в удивительный, яркий мир творчества и откроете для себя много нового. Научитесь красиво рисовать реалистичных животных, людей, природу и прочие, окружающие вас объекты. Узнаете как нарисовать текстуру шерсти, кожи, металла, стекла и камней, как передать глубину моря, сияние солнце, прохладу теней, нежность лепестков и вкус сочных фруктов.
Не важно, рисуете ли вы для себя, планируете стать художником, а может, увлекаетесь раскрасками - на курсе вы откроете для себя немало полезной информации и секретов рисования в стиле реализма. Поверьте, каким бы ни был ваш навык на старте, вы сможете достичь результатов, которые порадуют и удивят вас. Некоторые участники курса, добившись определённого прогресса в творчестве, решили пойти дальше и смогли начать зарабатывать на любимом хобби.
Удобная форма онлайн-обучения подойдёт как для взрослых, работающих людей, так и для учащихся. Возраст участников курса лежит в довольно широком диапазоне - от 10 до 65 лет. Однако, для более юных талантов данный курс может не подойти, так как рисование цветными карандашами требует определённой выносливости и усидчивости от художника.
КАК ПОЛУЧИТЬ ДОСТУП К УРОКАМ?
Уроки находятся на двух онлайн-платформах: зарубежной PATREON и российской BOOSTY. Количество и качество уроков на них одинаковое. После оформления подписки уроки будут вам доступны в любое время и на любых устройствах. Выбирайте ту платформу, которая покажется вам более удобной, и присоединяйтесь к обучению!
Обратите внимание! При оформлении годовой подписки на Patreon действует дополнительная скидка в размере 15%.
И никакого риска и предоплаты за курс! Небольшой ежемесячный взнос обеспечит вам доступ сразу ко всем мастер-классам на выбранном уровне (Базовом или Продвинутом). Вас ждут сотни часов увлекательного рисования и десятки законченных рисунков, из которых, при желании, можно сформировать внушительное портфолио. Кроме того, проект неустанно развивается, ежемесячно пополняясь новыми интересными мастер-классами. Получите неограниченный доступ к урокам всего за 500 или 750 рублей в месяц и занимайтесь любимым делом в комфортных условиях и в подходящее для вас время!
Вдохновения вам и радости от творчества!