КУРС РЕАЛИСТИЧНОГО РИСОВАНИЯ

Основное направление курса - реалистичное рисование цветными карандашами на белой и тонированной бумаге. Также есть уроки в смешанной технике, с добавлением акварели и маркеров. Курс состоит из 133 видео-уроков и длится суммарно более 200 часов. Вместе с преподавателем вы нарисуете 42 работы на различные темы: от натюрмортов и пейзажей до портретов различных животных, птиц и человека.

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Вы научитесь наносить и смешивать пигменты карандашей, работать с цветом и переносить на бумагу бесконечное разнообразие оттенков окружающего мира. Поймёте, как работать со светотенью, контрастом и передать глубину с помощью воздушной перспективы. На уроках вы почерпнёте много новой, полезной информации о приёмах реалистичного рисования, цветных карандашах, а также других арт-материалах и инструментах художника.